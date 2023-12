De Laurentiis: "Acquisti estivi? Proposte venute da Micheli, talvolta ci prendi ed altre no! Su Natan..."

Notizie calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando di svariati temi tra cui il calciomercato, la Superlega e la stagione azzurra.

Questo un estratto delle parole di De Laurentiis sul mercato Napoli della scorsa estate:

«Le proposte sono venute, quest’anno come in passato, da Maurizio Micheli. Talvolta ci prendi, tal’altra no. Sai quanti giocatori sbagliati ha preso Giuntoli? Il famoso signor Kvara, per dirne una, è una segnalazione giunta a mio figlio Edoardo, da lui a Micheli e da Micheli a Giuntoli. Prima del covid ci chiesero trenta milioni, l’anno dopo l’abbiamo preso a undici. Certo, Natan è giovane e viene dal Brasile in un ruolo difficile. Poi magari gli capita di dover giocare da esterno, insomma diamo tempo al tempo. Anche quando prendemmo Kim nessuno lo conosceva».