De Laurentiis: "A me non frega un c***o degli arbitri: facessero il loro mestiere" | VIDEO

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa risponde così a chi gli ha fatto notare il peso degli arbitri nella semifinale Champions dello scorso anno contro il Milan.

"A me non me ne frega un cazzo degli arbitri, facessero il loro mestiere: arriverà un momento in cui il VAR, la UEFA e la FIFA, la Lega Serie A dovranno ragionare diversamente. Superlega? Quando ho incontrato Florentino Perez in clinica ad Alicante per dimagrire, gli ho detto che aveva avuto il merito di far partire l'elemento scatenante: il problema era che non si poteva andare avanti istituzionalmente, non si può fare con le votazioni, col fatto che l'Italia vale come San Marino. Un mare di cose sbagliate. Quando ragioni come monopolio, sei antidemocratico. Perez dalla Corte Europea ha avuto la soluzione a tutti i problemi, ci possono essere altre competizioni e se ne parla di una con 5 miliardi di entrate e che possa arrivare a 100 miliardi di entrate. Sarebbe una rivoluzione".