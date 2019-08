Sky, De Grandis si sbilancia: "Dietro la Juve c'è il Napoli, altro che Inter. Lozano esclude James"

Calcio mercato Napoli - Il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24:

Calciomercato Napoli, il parere di De Grandis

"In questo momento, l'Inter dà un po' nell'occhio per il mercato scintillante che sta facendo, ma dietro la Juve metto sempre il Napoli. La squadra azzurra, oramai, può contare su due titolari per ruolo e avete visto che centrocampo? Allan, Callejon, Fabian, Zielinski, Elmas. Poi si attende l'arrivo di Lozano, che credo escluda James, ma è sempre aperto il discorso centravanti perché Milik piace, ma non troppo"