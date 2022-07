Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Temo il tempo per Koulibaly, non penso assolutamente che possa andare alla Juventus. Il mercato finirà 1 mese dopo l'inizio della stagione, è tutto assurdo. I club possono farsi sotto con i soldi verso la fine di agosto e risulterebbe un problema".