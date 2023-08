De Giovanni sul caso Spalletti: "Non è più il tempo in cui i diritti si calpestano"

Maurizio De Giovanni, sul proprio profilo Facebook, ha preso posizione sulla vicenda legata a Spalletti:

"A chi sostiene che pretendere il rispetto di un diritto da un potente sia pericoloso o anche solo non conveniente, diciamo che questo significa ammettere esplicitamente che un diritto vale meno, e quindi non è un diritto, se è a svantaggio dei poteri forti. E che noi sorveglieremo molto, molto attentamente che non ci siano irregolarità sospette, pronti a fare molto, molto rumore. E siamo in tanti. Non è più il tempo in cui i diritti si calpestano. Non più".