De Giovanni: "Nel giornalismo sportivo italiano è successo qualcosa di grave"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore:



"Nel giornalismo sportivo italiano è successo qualcosa di grave, cioè la polverizzazione dell'utenza grazie a quella dell'offerta. Ogni testata ha perso oggettività seguendo invece l'utenza di alcuni lettori. Si risponde all'esigenza forte di un pubblico ben preciso, si cerca di compiacerlo. Sono d'accordo sul fatto di non dare il rigore a Di Lorenzo ma se tu l'hai già chiamato in tutto il campionato fai un errore. La mano di Mertens? Ragionamento uguale.

Il Napoli teoricamente doveva perdere, invece ha portato a casa un risultato straordinario. Va detto che però ha giocato contro la peggiore Juventus degli ultimi 10 anni e queste sono le sue partite, contro squadre che lasciano spazi.

Il Napoli rimpiangerà Insigne? Sì, giocatore tecnicamente indiscutibile, con lui o senza la squadra cambia. Lozano attacca gli spazi ed è un giocatore diverso. Lo rimpiangeremo tutti, la sua scelta è di andare in un posto nel quale non potrà mai giocare contro il Napoli. Spero che il Napoli lo sostituisca adeguatamente".