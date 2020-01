De Giovanni: "Napoli-Juventus, sono fiducioso per il San Paolo! Sarri? Gli auguro una pessima serata domenica"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è sempre stato ondivago ma sono fiducioso per il San Paolo visto contro la Lazio. Hanno sostenuto la squadra ed è esploso al gol di Insigne. E' una gara sempre particolare. Demme mi ha fatto una ottima impressione senza strafare, ha dato però serenità a tutta la squadra. In questo momento è imprescindibile. Sarri in questo momento è l'allenatore della Juventus e mi auguro possa avere una pessima serata domenica fermo restando l'augurio per un brillante futuro. Resta la stima ma gli auguro una pessima serata. Higuain dal Napoli è passato alla Juventus mentre Sarri è prima andato al Chelsea e poi tornato in Italia alla Juventus. Quindi sono su due piani molto differenti".