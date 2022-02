De Giovanni: "Il Napoli ha uno straordinario stratega in panchina, Anguissa è l’evoluzione di Bakayoko"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter come Napoli che sfida Milano? Si può e si deve affrontare con serenità la partita, ma senza lasciare punti per strada come successo con Empoli e Spezia oppure col Sassuolo. È anche vero che il Napoli è nella posizione che deve avere, nel giro delle prime in piena competizione per guardare avanti alla luce della ritrovata presenza di Koulibaly ed Anguissa.

Temevamo la Coppa d’Africa, invece il Napoli ha dato una risposta straordinaria: ragazzi come Lobotka, Juan Jesus, sono rodati per sostituire alla perfezione chi non c’era. Il Napoli ha una bellissima squadra ed uno straordinario stratega in panchina, domani ci godremo la partita.

Koulibaly dal 1’? Non riesco ad immaginare condizioni per cui non debba giocare. Capisco lo straordinario Juan Jesus, ma Kalidou non si può sostituire.

Su Anguissa il discorso è diverso: è un ragazzo straordinario, è l’evoluzione di Bakayoko. Però non toccherei il centrocampo, Lobotka-Fabian con Zielinski in appoggio perchè strategicamente fondamentale nel pressing su Brozovic. Anche il rientro di Ounas è una arma da non sottovalutare”