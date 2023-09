De Giovanni: "Ieri il Napoli mi ha reso triste, comincio a temere che tra squadra e Garcia ci sia una incomprensione profonda"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un aggettivo per il Napoli dopo ieri? Sono triste, ho nella memoria quello che è successo lo scorso anno con Spalletti: in questo Napoli non vedo nulla di ciò che c’era, non è possibile replicare il lavoro ma vedere così tanta distanza intristisce. Garcia ha vinto in trasferta, i cambi fatti avevano un senso a differenza di quelli strampalati di Genova. Io comincio a temere che tra squadra e Garcia ci sia una incomprensione profonda, non dico che giochino contro ma in questo momento non hanno idea di ciò che l’allenatore vuole. Juan Jesus? Mi sembra che sia il quarto gol in tre partite che dipenda dalla sua posizione in campo”