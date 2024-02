De Giovanni: "Fischi a Geolier? Vecchi di fronte alla vittoria dei giovani! Sul Paese diviso in due dico..."

Napoli si compatta e si divide. I fischi, e l'abbandono dell'Ariston, contro Geolier, non sono piaciuti ai più. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli.

Per Maurizio de Giovanni, che giorni fa si è espresso contro il dialetto storpiato dei testi delle canzoni di Geolier e ieri si è dimesso da presidente del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, «se dovesse trattarsi dei fischi di un Paese ancora diviso in due, come in tanti sostengono, sarebbero un'umiliazione nazionale. Io però credo che siano più semplicemente e tristemente i fischi dei vecchi di fronte alla vittoria dei giovani».