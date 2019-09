De Giovanni: "CR7 nemmeno paragonabile a ciò che è stato Maradona a Napoli"

Notizie Calcio - In diretta a ‘Il Bar dello Sport’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio De Giovanni:

“Maradona a Napoli non si sentirebbe mai solo; l'amore per Diego non è mai sfumato. Ha una parte importantissima della sua famiglia che è qui, nella nostra terra. E' uno di quei casi in cui si dimostra che Napoli non è un luogo, ma un sentimento. Diego è napoletano come chi è nato e cresciuto in questa terra. Cristiano Ronaldo non è nemmeno lontanamente compatibile con ciò che è stato Diego al Napoli: Maradona è il calcio. I tifosi partenopei seguiranno con passione le partite del Gimnasia La Plata. Abbiamo una grande fortuna a Napoli: siamo l'unica città che ha un'unica grande squadra, perché dovremmo rinunciare a tutto ciò? Quello che facciamo è autolesionismo. Anche alcuni giornalisti, ogni qualvolta parlano, lo fanno unicamente per attaccare qualcuno, come se fosse un'esigenza per essere ascoltati. Questa conflittualità latente è sbagliata. Il Presidente ha una natura provocatoria, e questo scatena l'ira o l'apprezzamento da parte dei tifosi”.