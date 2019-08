Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Trasferta di Torino del Napoli contro la Juventus vietata anche ai nati in Campania? Assurdo, non ho parole. In Italia, purtroppo, si sta creando un clima di odio, di razzismo. Si tratta di un provvedimento che non ha alcuna ragione di esistere. Simile a quei cori discriminatori che si sentono negli stadi".