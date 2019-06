De Giovanni: "A Sarri auguro i migliori insuccessi. Ormai è un uomo d'azienda"

Lo scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tema, ovviamente, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus.

De Giovanni è anche amico di Sarri.

«Non gli ho scritto messaggi, non so se lo farò e certo non gli augurerò i più grandi successi, semmai i migliori insuccessi. Ma il giudizio personale rimane e lui resta una persona straordinaria, con la quale è delizioso stare a cena. Spero che continui a leggere i miei romanzi, come ha dichiarato anche recentemente di fare, ma....».



Ma il calcio è altro...?

«Va ad allenare la più grossa avversaria del Napoli: e dunque... Lui è un uomo-azienda, perché fattura da solo una cifra enorme, ha due manager che gli hanno presentato proposte irrinunciabili e che ha dovuto accettare. Io stesso nelle medesime condizioni non potrei dire di no ad un editore che magari potrebbe non essermi simpaticissimo, però una squadra di calcio non è paragonabile a uno scrittore: è identità, è senso di appartenenza».