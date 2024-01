De Giovanni a CN24: "Sono disgustato, deriva del calcio italiano mi fa vomitare! Un aspetto del Napoli è inaccettabile"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Sono disgustato da quanto visto ieri sera, sono disgustato da una deriva del calcio italiano che mi fa vomitare. C’è stata la celebrazione in paese dove ogni forma di conquista umana è ignorata e questo paese compra a suon di dollari tutto il contrario rispetto ai valori che lo sport dovrebbe promuovere. Noi facciamo fare sport ai nostri figli per quei valori.

Ieri il calcio italiano ha mostrato il peggio di sé, con un arbitraggio inadeguato che ha cambiato metro di giudizio da un tempo all’altro. Rapuano, così facendo, ha disorientato tutti i giocatori ed ha permesso comportamenti antisportivi. Da tifoso del Napoli devo dire che la squadra ha proposto attenzione e dedizione, ma va detto che non ha mai tirato in porta e questo è inaccettabile per una squadra con lo scudetto sul petto”.

Arabia mercato da acquisire? Quest sono mercati disinteressati al gioco del calcio, neanche il pubblico lo vuole. Sono i mercati a conquistare noi, è un’attività promozionale dell’Arabia Saudita nei confronti dell’Europa. Il pubblico non conosce nemmeno le regole, viene pagato ed addirittura il fischia un grande campione come Riva che abbiamo perduto. Loro stanno comprando le cose nostre per promuovere se stessi a noi e ci riescono, basti ascoltare le parole di De Laurentiis dopo la partita”.

Napoli in ripresa? Non credo che ci siano aspetti positivi da questa Supercoppa. Noi portiamo dietro la necessità di giocare in maniera diversa dalla natura di questi giocatori, anche il mercato è incomprensibile. Stiamo acquistando tutti esterni per poi giocare con la difesa a tre, mentre mancano i centrali difensivi che sono fondamentali in questo modulo. Non credo che il gioco che il Napoli ha dovuto fare in Arabia possa essere riproposto in campionato”.

Fischi a Riva? Potevano essere evitati non andando a giocare in Arabia. Se porti un evento in un posto dove c'è assoluta strafottenza, i risultati sono questi".