De Giovanni a CN24: "Osimhen può essere l'arma in più di questo rush finale. Il silenzio stampa è un modo per disinnescare i contrasti tra ADL e Gattuso"

Napoli Calcio - Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Ieri si è visto un Napoli determinato contro una Samp sempre difficile da affrontare. Peccato il resto della giornata non sia stata favorevole in termini di classifica visto che tutte le dirette concorrenti per la zona Champions. Il fatto che il napoli concretizzi meno di quanto produce è un fatto endemico.

Il Napoli ha tre centravanti molto diversi tra di loro, con Osimhen devi fare un tipo di gioco che non puoi fare quando hai Mertens o Petagna. Victor è uno che per giocare bene deve stare al top della forma e sono convinto possa essere l'arma in più di questo finale di stagione. De Laurentiis? Nessun imprenditore aspetta gli eventi. Il silenzio stampa, per come è stato posto, è un evidente tentativo di disinnescare il contrasto che c'è tra Gattuso ed il presidente".