De Giovanni a CN24: "Foto di Messi alla premiazione è sconcertante: ha rovinato la gara più della della storia del calcio"

Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La fotografia di Messi con quella cosa addosso è uno sberleffo, un insulto. Dal punto di vista simbolico è sconcertante. Credo che Infantino e Blatter siano responsabile della fine del calcio come affermazione dei valori. Tutto questo è stato strappato e buttato via per il denaro. Come tutti i napoletani ho tifato Argentina in una gara di una bellezza incredibile, credo sia la partita più bella della storia del calcio per l'importanza. Purtroppo è stata sporcata da questa terribile manifestazione di subordinazione di Messi ala premiazione. Nelle foto degli annali resterà Messi con una veste di una nazione che non è la mia. Io la Coppa la prendo con la maglia della mia nazionale. Coincidenza Argentina e scudetto Napoli? Manca ancora troppo tempo"