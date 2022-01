De Core: "Vlahovic quello che serviva alla Juve. Commisso attaccava il sistema e poi porta a casa 70 milioni"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, giornalista:

"Siamo in un momento particolarmente delicato per la rielezione del presidente. Ancora non c'è una posizione del Quirinale. L'elezione del Capo dello Stato si attiene a delle liturgie non rispettate: ci sono delle procedure, dei modi che sono anche sostanza e non sono state rispettate. Abbiamo avuto candidature bruciate, funzionari di grande livello messi in mezzo attraverso battute. Alle elezioni del Presidente della Repubblica in passato ci sono stati momenti di tensione, però ci sono delle procedure che la politica deve rispettare, cosa non fatta nel corso di questa elezione.

Quello di Mattarella è stato uno dei settennati migliori della storia e saprà prendere la decisione giusta per il bene del Paese. L'operazione Vlahovic è stato un bene per la Juventus, dato che c'è la crisi del gol bianconero e serviva un giocatore come lui. Per la Juve è un colpo incredibile fermo restando una situazione debitoria già evidente. 70 milioni sono un bene per la Fiorentina stessa che rischiava di perdere un giocatore a zero tra un anno e mezzo. Questa cifra, messa sul mercato, può portare a rinforzare la squadra. Vedere un procuratore che prende 15 milioni per la commissione di un giocatore non è una gran cosa, bisogna porre un limite, un tetto per le commissioni. Infantino ci sta provando ma incontra delle resistenze.

Spesso le società hanno interessi, quindi è un cane che si morde la coda. Ristic ha fatto l'interesse suo, quello del giocatore ed è stato fatto un contratto regolare. Sorprende chiaramente la cifra dell'affare, oggi Vlahovic è una piccola industria che la Juventus spera di far fruttare non solo dal punto di vista tecnico. Serviva un colpo di questo tipo ai bianconeri. Alla fine è convenuto anche alla Fiorentina, non c'è dubbio perché è una cifra che Commisso può reinvestire. Abbiamo sentito di interviste dello stesso contro il sistema, contro la Juventus, ma si è trovato in una situazione che lo vede attore della vicenda porta a casa 70 milioni. Non penso avesse troppi margini per come si è sviluppato il tutto. Vlahovic prima con Prandelli faceva la riserva a Cutrone, avrebbe dovuto firmare il rinnovo già in passato".