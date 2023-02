De Core: "Il Napoli vola, mentre le altre arrancano. Devo dire una cosa su Raspadori"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino:

"Un aggettivo per questo Napoli? E' difficile trovarne di nuovi e di degni per gli azzurri. Lo spirito del Napoli è quasi volante, il termine 'volare' è l'infinito giusto da utilizzare, mentre le altre arrancano. L'Inter ha trovato un po' di salute, ma resta una squadra aperta agli inciampi come ha dimostrato con l'Empoli. Il Milan dalla sua è collassato dopo la sconfitta nel Derby, Pioli sembra non trovare la via d'uscita da questa crisi. La Champions? Ora è come se si aprisse una nuova stagione. Nella fase a gironi, il Napoli ha fatto cose straordinarie, ma ora comincerà un qualcosa di diverso. L'Eintracht non è irresistibile, quindi si può fare un cammino importante. Raspadori fuori dalle rotazioni? No, assolutamente. Avrà il suo spazio, Spalletti sa come gestire perfettamente la sua rosa. Il Napoli ora sta puntando a chiudere la corsa al titolo e a sigillare il margine per lo Scudetto. Di qui ci sarà spazio per tutti. Poi Raspadori è un ragazzo intelligente, che sa come comportarsi e che ruolo ritagliarsi all'interno del club. Le crisi di abbondanza sono sempre ben accette. La rosa del Napoli è piena di calciatori esemplari, che sanno stare al proprio posto. La sensazione che dà il Napoli è sempre quella di una squadra che prima o poi la sblocca sempre, qualsiasi sia l'andamento della partita. La formazione di Spalletti sta sempre sul pezzo, i gol del Napoli sono arrivati da errori che lo Spezia ha commesso sulla pressione proprio degli azzurri".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli