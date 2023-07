De Canio: "Non solo Kim, c'è un altro azzurro che va assolutamente sostituito"

Notizie Calcio Napoli - Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto alla trasmissione "Tempi Supplementari", in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“L’atteggiamento di Osimhen in questi giorni è molto bello, il ragazzo ha negli occhi la stessa determinazione di sempre, questo è molto importante per il Napoli. Cosa serve per migliorare gli azzurri? In questo momento il Napoli è la squadra favorita, per seguire le indicazioni del presidente De Laurentiis che parla di assalto alla Champions, ovviamente bisognerà sostituire in primis Kim, poi servirà un altro giocatore che sostituisca Ndombele e Demme, magari prendendo anche un elemento più simile a Lobotka.

Importante sarà sostituire Anguissa, che ha sempre giocato in ogni competizione, non si è mai risparmiato e negli ultimi due anni nella fase finale del campionato è un po’ calato. E quando l’ha fatto lui, tutta la squadra ne ha subìto le conseguenze, e penso ad esempio alla partita di Monza. Il ragazzo ha sempre giocato, nel Napoli ed in Nazionale, pertanto è anche fisiologico un calo ed ecco che il club dovrà prendere un giocatore che lo sostituisca degnamente: questo ci vuole, i giocatori di qualità. Amrabat? Magari, sarebbe un calciatore perfetto, è fortissimo e può fare sia la mezz’ala che il regista”.