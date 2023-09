De Canio: "Natan? Se non gioca è perché evidentemente non è all'altezza"

Notizie calcio. L'allenatore Luigi De Canio, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Natan, il nuovo centrale a disposizione di Rudi Garcia:

"Garcia non è un allenatore italiano, non è uno che aspetta a mandare in campo i giovani, non sente il rischio di bruciarli. Eppure Natan non gioca. Probabilmente il giocatore non è all'altezza della situazione. Chi l'ha preso evidentemente si aspettava un livello maggiore da lui. Se questo ragazzo non ha ancora trovato posto vuol dire che è ai margini e quindi il Napoli è più debole dell'anno scorso in difesa".