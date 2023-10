De Canio: "Natan come Chiellini, Real? Ecco chi deve marcare Bellingham"

Notizie Calcio Napoli –Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Lecce è probabilmente insieme a Bologna e Genoa è la squadra più in forma del momento, finora hanno fatto un campionato straordinario perché ha il rendimento migliore degli ultimi anni visti in Serie A. È stata una partita molto impegnativa che il Napoli dopo la vittoria di Udine, per cui qualcuno aveva dei dubbi visto il periodo dei friulani, credo abbia cancellato qualsiasi dubbio. Coppia Ostigard-Natan? Mi stupisce Natan per l’autorevolezza che dimostra, come fosse un difensore italiano. Molto efficace e con concetti di mercatura molto chiari, non sembra un difensore brasiliano; la bella copia di Chiellini. Per Anguissa è stata la prima partita davvero convincente, tutta la squadra è stata brava, forte e determinata nella gestione della partita, non era facile contro un Lecce piccolo di statura e aggressivo. Il Napoli ha aggirato l’ostacolo e i ragazzi a centrocampo hanno fatto la differenza, con il giro palla a centrocampo non hanno dato punti di riferimento. La chiacchierata tra squadra e tecnico è servita a tutti per chiarire certi aspetti, si è ritrovata la fluidità e i movimenti che sono da grandi calciatori come abbiamo visto l’anno scorso. In passato qualche mediocre avrebbe messo Demme su Bellingham, oggi con Lobotka è blindato nel ruolo, ha intelligenza tattica per schermarlo, la rapidità e il sacrificio”.