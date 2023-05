De Canio: "Napoli senza il furore di prima, gol Dià? Colpo da campione"

Notizie Calcio Napoli – Gigi De Canio, allenatore ed azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

Il Napoli anche ieri ha guadagnato un punto sulla seconda, come ha detto Spalletti oggi è difficile per tutti fare punti, anche per le inseguitrici. Siamo al termine di un percorso entusiasmante e oltre alle energie fisiche vanno considerate anche quelle nervose, i ragazzi sanno di aver già vinto il campionato ma l’attesa della matematica magari ha tolto quel furore agonistico che avevano prima.

Cambio Olivera? Il ragazzo rischiava il secondo giallo, a pochi minuti dalla fine Spalletti ha deciso di sostituirlo, aveva l’adrenalina a 1000 e poteva commettere anche un altro fallo, non l’avesse cambiato oggi staremmo ci saremmo chiesti tutti perché non l’ha cambiato. Gol di Dià? È stato bravissimo, non dimentichiamoci che esistono anche gli avversari, ha fatto una cosa egregia, magari dai difensori c’è stato il timore di causare un rigore con un contrasto in area. Ha fatto un gol pazzesco, da campione.