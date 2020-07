De Canio: "Napoli secondo in classifica con Gattuso, con il Barcellona un solo dubbio di formazione"

Ultime notizie calcio Napoli – Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli sarebbe secondo in classifica se si tenesse in considerazione solo il periodo iniziato con l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Ci sono elementi portanti in questa squadra ma bisogna valutare anche fattori come le motivazioni e l’età che avanza. Se non accadono infortuni etc, contro il Barcellona l’unico dubbio potrebbe essere rappresentato dal ballottaggio tra Manolas e Maksimovic. Se il greco torna al top credo che giocherà lui. Per il resto credo che le scelte siano fatte”.