De Canio: “Napoli grande squadra ma occhio a sottovalutare il Sassuolo! Ecco che partita mi aspetto"

Notizie Napoli calcio - Gigi De Canio, ex allenatore tra la altre anche di Napoli e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Nel corso del suo intervento ha parlato della gara di stasera tra Sassuolo e Napoli. Queste le sue parole:

“Sassuolo e Napoli non giocano a specchio, bensì in base alle loro prerogative. Mantengono le loro idee di gioco che hanno avuto fin dall’inizio, lo stesso modulo è una casualità. Il Sassuolo non si adegua all’avversario ma porta avanti le sue idee, pur essendo più debole del Napoli. Il Napoli nella metà campo e nell’area avversaria si ritrova con tanti uomini, facile pensare che siano gli azzurri a tenere più palla, con il Sassuolo che sfrutterà le ripartenze. In ogni partita bisogna sempre stare attenti, le gare vanno sempre giocate. Il Napoli ha dimostrato che in campo va a memoria, domina la partita con la consapevolezza che l’avversario non è infallibile difensivamente. Il Napoli è consapevole della sua forza, gioca sapendo che prima o poi il gol arriva e non forza mai le giocate. Sa attendere il momento giusto, questo è un atteggiamento da grande squadra”.