De Canio: "Napoli con più punti del suo valore reale, Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro"

Napoli calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gigi De Canio, allenatore.

"Credo che il Napoli abbia anche più punti di quello che è il suo valore generale. Non bisogna farsi ingannare dalla partenza straordinaria, alla fine i conti tornano sempre. Certo c'è il rammarico di questi punti persi in casa con squadre non irresistibili, sicuramente questa cosa lascia delle recriminazioni e dell'amaro in bocca. Sportivamente parlando Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra non è stata fortunata ma ha i punti che dovrebbe avere. La squadra credo che sia al momento nella sua dimensione.

Il Napoli se non vince non riesce a pareggiare nemmeno? Conta anche la mentalità. Pure la Juventus è in difficoltà nonostante abbia una rosa fortissima. Se i giocatori non hanno maturità e personalità per gestire certe situazioni a lungo andare poi si vede. Il Napoli ha splendido collettivo ma sul piano della personalità sono pochi i giocatori che hanno una caratura tale da aiutare gli altri".