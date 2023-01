De Canio: "Mi sembra che il Napoli sia stato poco brillante solo contro l’Inter, domenica con la Roma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’analisi che fanno Spalletti ed i giocatori è quasi corretta: non è vero che non hanno fatto nulla, hanno fatto tanto e ora bisogna completare l’opera. Tutto ciò che hanno fatto finora, con la qualità espressa, è qualcosa di straordinario ma non bisogna fermarsi. Spalletti si pone l’interrogativo di come affrontare la Roma, ma anche dall’altra parte sono più preoccupati. Mi sembra che il Napoli sia stato poco brillante solo contro l’Inter, poi ha sempre avuto opzioni contro ogni squadra: quest’anno il Napoli trova sempre la chiave giusta in campo, ha più soluzioni attuabili”