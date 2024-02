De Canio: "Mazzarri dovrebbe puntare su Lindstrom, dopo l’assist avete visto come giocava?"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha mandato un segnale, non vuole rassegnarsi ad una partita in cui non riesce a segnare: ha avuto una bella reazione al gol subito, ma secondo me dovrebbe portare a delle riflessioni. Mazzarri dovrebbe puntare su Lindstrom, dopo l’assist avete visto come giocava? Mazzarri l’avrà capito, è in panchina da tanto tempo e queste cose le sa. Per me il Napoli può arrivarci al quarto posto, è la squadra campione d’Italia”