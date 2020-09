De Canio: "Koulibaly titolare? Servirà un confronto con Gattuso. Il Napoli deve dimostrare la sua forza col Parma"

Ultime notizie calcio Napoli - Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Koulibaly titolare domenica? Credo che la decisione sarà presa in un dialogo tra l’allenatore ed il calciatore. Un tecnico non può interessarsi delle decisioni prese tra il club ed il giocatore. Gattuso chiede al senegalese di essere un professionista e di rendere al meglio. Il Napoli è arrivato ad un livello rilevante nel calcio europeo e non può adeguarsi al Parma. Ha una sua forza che dovrà far valere. Quando la palla l’avrà gli avversari bisognerà opporsi con elasticità e competenza. Il campionato non finirà di certo dopo le prime tre partite, ma iniziare bene significa dimostrare la propria forza dopo gli errori dell’anno scorso”.