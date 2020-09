Luigi De Canio, ex allenatore di Napoli ed Udinese, ha parlato nel corso di Campania Sport, in diretta su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi chiedo come mai il Napoli non chieda Goretzka al Bayern Monaco, calciatore forte e di prestanza fisica. Visto che si parla di tanti investimenti fatti che non hanno mai fatto al caso del Napoli, è giusto che se ne azzecchi uno che possa valorizzare anche il resto della rosa".