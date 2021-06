De Canio: "Di Lorenzo ha dato garanzie a Mancini, anche senza diversi grandi calciatori il risultato non cambia"

Gigi De Canio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Di Lorenzo sta in forma e ha dato garanzie a Mancini anche con l’assenza di Florenzi. Mancano diversi giocatori importanti all’Italia, ma nonostante questo ci sono altri grandi calciatori che stanno dando tutto e il risultato non cambia, ma non parlo di 3-0, ma di risultato in quello che i calciatori fanno in campo. Prestazioni sempre di alto livello e tutti uniti".