De Canio boccia l'idea Raspadori a centrocampo: "Non è un atteggiamento da grande squadra"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Raspadori mezz’ala? È un adattamento, non è certamente l’atteggiamento di una squadra che punta al campionato e che deve lottare per andare oltre i quarti di finale di Champions League, per me è un no. Raspadori ha un ruolo già ben definito con cui ha già conquistato la Nazionale, non si può ricominciare da capo. Un conto è l’adattamento in corso partita per necessità, alle prime difficoltà il ragazzo perde fiducia e viene condizionato negativamente.

Spalletti mise Totti prima punta ma sono situazioni che vanno contestualizzate, non è il caso dell’ex Sassuolo che ha già un’identità ben definita. Se l’allenatore lo chiede il ragazzo si adegua e da una mano, però è sempre una cosa provvisoria per cui ci può essere un alibi. Una grande squadra per essere tale deve avere ruoli ben definiti in ogni ambito, poi dopo c’è la possibilità che il team manager possa fare anche il club manager ma una sola volta. Provate a chiedere a Osimhen a giocare al posto di Lozano, con tutta la buona volontà che uno ci possa mettere può andare magari bene una volta ma non sempre.

Ostigard mediano, trovata di Garcia o messaggio alla società? Questo genere di messaggi un allenatore può darli in altro momento, non penso fosse questa l’intenzione. Forse allenandolo avrà visto in lui la possibilità di fare quel ruolo. Lobotka meno coinvolto nel gioco? Abbiamo visto solo una patita, visto l’atteggiamento aggressivo dell’avversario può essere che il tecnico abbia cercato la verticalizzazione per sorprenderli nell’uno contro uno con Osimhen. Il secondo assist di Di Lorenzo contro il Frosinone è da centrocampista, se questo il tipo di giocata che vuole il tecnico poco importa chi la fa”.