De Biasi: "Manolas-Koulibaly sarebbe una coppia formidabile: quest'anno vedremo un campionato più competitivo"

Gianni De Biasi, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Manolas? Se riuscirà subito ad ambientarsi a Napoli credo formerebbe una coppia straordinaria con Koulibaly. Forse con Ancelotti potrà migliorare anche sotto l'aspetto tattico difensivo. Quest'anno vedremo un campionato più combattuto anche se la Juve si sta muovendo con colpi di livello superiore alle concorrenti come De Ligt e Rabiot. Il napoli deve fare ciò che può perchè il budget non è lo stesso dei bianconeri, ma stanno mettendo su una squadra forte per Ancelotti. Non scordiamoci poi l'Inter"