DAZN, Turci svela: "Nel primo tempo Smalling e Osimhen se le sono date di santa ragione"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nel primo tempo Smalling e Osimhen se le sono date di santa ragione, nel secondo tempo ci sono state un paio di cadute che Mourinho ha definito plateali: Victor però non mi sembra il giocatore che si butta per terra, è tutto tranne che un simulatore. Lo vedo molto cresciuto anche quando protegge palla, l’unico modo per fermarlo è abbatterlo.

In certe situazioni di non possesso la Roma ha dimostrato di essere tra le migliori del campionato, nel primo tempo gli spazio per Kvara e Zielinski non sono stati tantissimi: forse è stato un problema di uscita con la palla, la Roma ha pressato alto e ha giocato nel modo giusto, ma ad oggi il Napoli non è in discussione e nemmeno tra dieci giornate si potrà pensare che ci sia una squadra che meriti lo scudetto più del Napoli”