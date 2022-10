DAZN, Schwoch: "Osimhen? Non so quanto Spalletti abbia voglia di cambiare formazione"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e collega di DAZN, è intervenuto a Radio Kiss Kiss:

"Adesso il Napoli è una macchina perfetta e inserire subito Osimhen potrebbe essere un rischio. Perchè se poi ti va male vieni travolto dalle critiche. L'allenatore deve guardare anche al momento visto che la squadra ha trovato risposte importanti andando ad Amsterdam e giocare a tennis. Non so quanto Spalletti abbia voglia di cambiare formazione.

Simeone ha fatto 17 gol senza rigori la passata stagione ed è uno che non si arrende mai qualsiasi suo il suo minutaggio. Penso che sia l'attaccante ideale anche per i compagni perchè non molla mai.

Raspadori ha 20 anni e non sentirà mai la fatica. E' bello sapere che dietro di lui ci sono soluzioni importanti. Può giocare anche esterno, quindi è un'arma importante per Spalletti.

Passare dalla Champions alla Cremonese con grande mentalità fa la differenza tra chi partecipa e chi vince. Spalletti in questo è bravissimo e sa benissimo che se stacchi la spina, poi è molto difficile riattaccarla".