DAZN, Sala: "Napoli e mancato difensore centrale? Le alternative non avrebbero spostato troppo la qualità"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Federico Sala, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? Per me è stato positivo, ma non eccessivamente: è stato lucido e concreto, direi un 6,5. Mancato difensore centrale? Non del tutto, le alternative non avrebbero spostato troppo la qualità: Perez era un difensore che alzava così tanto l’asticella rispetto ad Ostigard? Ngonge dà una soluzione diversa in attacco sulla destra.

Traoré in Italia ha fatto bene tra Empoli e Sassuolo, Mazzocchi e Dendoncker sono buone alternative. La realtà è che a gennaio non hai margini per fare un certo tipo di mercato, in estate può essere esplosivo visti i milioni che entreranno per Victor Osimhen.

Zielinski? Credo continuerà a giocare a prescindere dalle voci sull’Inter, ed il Napoli secondo me torna al 4-3-3”