DAZN, Russo: "Se Politano non dovesse esserci col Genoa, per dare continuità direi Raspadori dal 1’: vi spiego"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Dazn Marco Russo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La giornata di Serie A? Arrivano tre match post-nazionali e pre-Champions League, siamo all’inizio di un frullatore pazzesco in cui avremo già delle indicazioni: Genoa-Napoli sarà importante dopo il ko con la Lazio, sono curioso di misurare anche il passo di Inter o Milan. Se Politano non dovesse esserci col Genoa, per dare continuità direi Raspadori dal 1’: è tra i più in forma del momento del Napoli, ne ha parlato anche De Laurentiis. Mi aspetto lui perchè Lindstrom avrà spazio più avanti, nelle prime tre partite mi ha sorpreso che Elmas abbia giocato solo 21 minuti in tutto, considerata l’importanza avuta con Spalletti”