DAZN, Russo: "Dybala al Napoli? Spalletti non parla mai a caso: infiammerebbe il Maradona"

Marco Russo, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dybala al Napoli? Registro le voci in giro, uno dei migliori giocatori liberi in Italia e non ha squadra al 14 di luglio. Tutti sappiamo che Spalletti ha enorme considerazione a livello mediatico e se ha parlato così, qualcosa c'è. Poi un argentino col piede mancino, infiammerebbe il Maradona".