Notizie Calcio - "L’Inter ha la compattezza di un gruppo forte, magari non avrà la continuità per puntare alla vetta ma tra tutto il gruppetto delle compagini in alto è la squadra che dà la sensazione di poter fare più punti. Le romene stanno facendo un percorso importante e L’Atalanta sta bene fisicamente: il Milan rischia di perdere punti che si riveleranno poi importanti”. Così Marco Parolo, opioninista DAZN, nel corso del suo intervento nel post partita di Juventus-Monza.