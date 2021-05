Dazn, Minotti: "Juve e Milan in difficoltà, il Napoli ha ritrovato freschezza. Incidenti dietro l'angolo per la corsa Champions"

Lorenzo Minotti di DAZN è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'incidente è sempre dietro l'angolo in questa lotta per la Champions. Possiamo aspettarci di tutto. Ci saranno grandi pressioni e non potranno esserci cali di concentrazione. Napoli e Atalanta hanno ritrovato la freschezza rispetto alle altre. Stanno bene fisicamente e mentalmente. Le squadre che stanno peggio sono proprio Juventus e Milan. Nuovo progetto? Ogni allenatore ha i suoi tempi. Qualcuno può avere un compito facilitato se non stravolge il lavoro del precedente tecnico. Altri invece possono stravolgere tutto e avere più difficoltà".