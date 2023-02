Dazn, Mancini: "Spalletti straordinario, è uno psicologo. Gli altri faticano a trovare soluzioni, il Napoli è ingiocabile"

Riccardo Mancini di Dazn è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Prima di pensare dei demeriti degli altri vorrei pensare ai meriti del Napoli, Spalletti è uno psicologo che li instrada e la sua mano si vede molto netta. Si vede come gli altri vanno male e difficilmente trovano soluzioni, Spalletti, invece, ha il piano A, B e possiamo arrivare fino alla lettera Z. Quest’anno parliamo di una delle squadre migliori degli ultimi decenni di Serie A. Il Napoli cerca sempre di giocare a pallone, vanno al triplo della velocità degli avversari in modo lucido, la componente mentale fa la differenza. Spalletti poi mette la sua mano ed è straordinario. Il Napoli è ingiocabile per quello che sta facendo".