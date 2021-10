DAZN, Iori: "Il Napoli invece ieri ha trovato la soluzione vincente con un attaccante dominante"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Iori, giornalista di DAZN, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal.

Napoli-Torino, l'opinione di Iori

"Napoli-Torino? Diversa dal match di Firenze, i viola proponevano calcio e permettevano agli azzurri di giocare. Il Napoli invece ieri ha trovato la soluzione vincente con un attaccante dominante come Victor Osimhen: è stata una vittoria da grande squadra, mi è piaciuta ancora di più di quella contro la Fiorentina. Anguissa? Con lui aumenta l'equilibrio di squadra, Fabian è sgravato dai compiti di copertura e Spalletti riesce a far rendere i calciatori al meglio nelle loro posizioni adatte. La vittoria contro Juric chiude il cerchio di Napoli-Verona, le esperienze internazionali di Spalletti potranno essere utili nella corsa per un posto in Champions League"