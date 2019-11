DAZN, Iori a CN24: "Il Napoli non può fallire contro il Milan, servirà grande forza mentale"

Alessandro Iori, giornalista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"In questo periodo per il Napoli la partita più importante è sempre la prossima, c'è bisogno di risultati. Appuntamento da non fallire per gli azzurri, il Milan ha segnalato qualche miglioramento nelle ultime partite. Servirà molta attenzione, entrambe le squadre si aspettavano di più dall'inizio di stagione, servirà grande compatezza e forza mentale agli azzurri. Partita estremamente interessante, dall'approccio capiremo che tipo di campionato possano fare sia Milan che Napoli".