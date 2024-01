DAZN, Fontana: "C'è una immagine da cui il Napoli di Mazzarri può ripartire, vi spiego qual è"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal della domenica, è intervenuto il giornalista di DAZN Francesco Fontana, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il voto al 2023 del Napoli? Sicuramente 10 fino al momento dello scudetto, con il calcio più bello d’Europa spesso anche in Champions League. Poi è un 4,5 perchè adesso è lontanissimo dagli obiettivi importanti, non si può andare oltre. I giudizi devono essere questi.

Mazzarri? Credo non sia colpevole totalmente così come Garcia, inconsciamente alle squadre vincenti come il post-triplete all’Inter può esserci appagamento. Non è cattiveria o poca professionalità, ma può nascere a livello inconscio e senza che i giocatori se ne accorgano.

De Laurentiis? Un presidente che ha grandissimo potere decisionale e tecnico.

Magari a livello tattico potrebbe riproporre la difesa a tre, ma guardate il gesto d’affetto tra Mazzarri e Kvaratskhelia dopo la vittoria con l’Atalanta: è l’immagine giusta da cui ripartire, deve coccolare i giocatori forti”