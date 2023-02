Dazn, Ferrara: "Spalletti fa bene a mantenere profilo basso. Cremonese? Credo che il mister abbia detto una cosa agli azzurri"

Ciro Ferrara, ex difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Ferrara su Napoli-Cremonese

“Spalletti fa bene a mantenere il profilo basso. L’eliminazione in Coppa Italia, proprio contro la Cremonese, ha sicuramente spinto il mister a dire ai calciatori di dover mantenere altissima l’attenzione per evitare brutte sorprese.

Lozano e non Politano? Non c’è una vera gerarchia, si sono alternati tanto e questo ha portato entrambi ad essere sempre pronti quando sono chiamati in causa”.