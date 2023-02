Dazn, Cattaneo: "Il Napoli batte anche la scaramanzia e la cabala! Non solo Scudetto, anche in Champions..."

Notizie Napoli calcio - Marco Cattaneo, giornalista e conduttore dei programmi di approfondimento sulla Serie A in onda su DAZN, ha espresso alcune considerazioni sul Napoli dopo il 3-0 rifilato dalla squadra allenata da Luciano Spalletti alla Cremonese:

Napoli-Cremonese 3-0 commento Cattaneo a Dazn

"Ennesima riprova di quello che diciamo dall'inizio: il Napoli ha una rosa straordinaria, merito anche di un tecnico che tiene sempre sulle spine tutti i calciatori. In questo modo, l'Elmas di turno, quando subentra, dà sempre un grande contributo.

Il Napoli batte pure la scaramanzia: una sola volta ha perso ed è accaduto in Coppa Italia, proprio contro la Cremonese, indossando la maglia di San Valentino; la stessa maglia che, questa sera, il Napoli ha vestito nuovamente per battere gli uomini di Ballardini. L'eliminazione dalla coppa è forse l'unica macchia della stagione del Napoli, che ha rimesso la medesima maglia contro i medesimi avversari: se lo fai, vuol dire che sei più forte della cabala.

A questo punto, il Napoli diventa non solo la maggiore candidata a vincere lo Scudetto, ma anche un avversario estremamente credibile di tutte le big d'Europa in Champions League. Ma già si son fatti gli scongiuri per la divisa, quindi non parliamo ancora di quote di vittoria della Champions...".