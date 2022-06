DAZN, Casotti: "Kvaratskhelia, che impressione! Deulofeu? Che qualità, il Napoli se lascia partire Mertens..."

Ultime calcio - A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Federico Casotti, giornalista di DAZN:

“Il mercato è cambiato, soprattutto per i grossi calibri. Il sistema anche è cambiato, basta guardare il PSG che ha praticamente ricomprato Mbappè. Adesso si parla tanto di algoritmi che fissano i valori giusti, all’epoca c’erano i parametri al ribasso ma non troppo lontani, si potrebbe anche tornare alla vecchia maniera. Kvaratskhelia mi ha impressionato nelle partite di Nations League, è un giocatore lontano dai radar abituali e ha una capacità di prendersi responsabilità. Per la sua nazionale è una guida. Olivera è un giocatore che ti va a completare la rosa, soprattutto ora che hanno ufficializzato le cinque sostituzioni. Avere giocatori di questo tipo, che ti aiutano anche a partita in corso, è fondamentale. Dal punto di vista tecnico se il Napoli perde Mertens e prendere Deulofeu non perde tanto, anche se Dries è la storia del Napoli. Il Deulofeu dell’ultima stagione a Udine, un giocatore che ha una grande maturità, ha fatto vedere grandi cose”.