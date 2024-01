DAZN, Budel: "Torino-Napoli, non è una gara semplice per Mazzarri! Sceglierei Simeone perché..."

"Torino-Napoli? Squadra non facile da affrontare il Torino, che ha raggiunto una certa quadratura", ha detto il commentatore Dazn Alessandro Budel nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte:

"Non lascia spazio, √® squadra ostica, ma il Napoli deve provare a portare a casa il risultato. Buongiorno? √ą un grande difensore, forse il migliore della Serie A, mai andato in difficolt√† fino ad oggi contro nessun attaccante. Sarebbe utilissimo al Napoli. Punti deboli del Torino? Il Napoli dovrebbe giocare il pallone in velocit√†, per mettere in difficolt√† il Torino. E dovrebbe giocare con calma e sicurezza. Raspadori-Simeone al posto di Osimhen? Io direi Simeone, anche se Raspadori sa fare bene in quel ruolo. Credo Mazzarri sceglier√† Raspadori perch√© potrebbe mettere in maggiore difficolt√† la retroguardia granata".