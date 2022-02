DAZN, Borghi: "Osimhen? A Bologna diede un'immagine forte dopo l'infortunio. Su Mathias Olivera..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Stefano Borghi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Febbraio importante per il Napoli? In Europa c’è uno dei Barcellona tra i più battibili dell’ultimo decennio, in campionato il Napoli affronta il Venezia e ha l’occasione di prendere il pieno d’entusiasmo nella corsa scudetto: già nelle ultime partite ha fatto un grande mercato di recuperi, a partire da Osimhen (ride, ndr).

Osimhen fa la differenza, incide ed è determinante: commenterò la partita di Venezia e ho commentato quella col Bologna, Victor andò a contendere il pallone alto ed era una immagine forte vederlo saltare senza paura dopo l’infortunio. Ha voglia di titolarità, di spingere il Napoli: è un valore davvero grande.

Mathias Olivera? Secondo me è un buon giocatore arrivato al punto tale da poter fare un salto dal Getafe al Napoli: è un laterale sinistro con molta intensità, propositivo, e che dà il meglio quando può avere molto spazio sulla fascia. Arriva sempre sul fondo, è un esterno perforante: non alla Theo Hernandez, Mati Olivera gioca con un altro esterno offensivo davanti e non ha la cavalcata di Theo o di Gosens. Però ha le caratteristiche per arrivarci, ha intensità e ha le qualità per essere un terzino da difesa a quattro con i giusti valori tecnici che il calcio di adesso richiede.

Lobotka o Anguissa? Per fortuna non sono un allenatore, Stanislav sta facendo una stagione straordinaria e lo seguivo già dai tempi di Vigo: è incisivo, distribuisce bene, dà equilibrio e costruzione. Forse è il miglior anno della carriera. Però Anguissa abbiamo visto quanto ha cambiato il Napoli sin dalla prima partita. Il problema migliore possibile per un allenatore? L’abbondanza, perchè poi ci sono i cinque cambi”