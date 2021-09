DAZN, Borghi: "Napoli squadra forte mentalmente e tecnicamente, gli azzurri stanno facendo bene senza tutti i big"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Stefano Borghi, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è una squadra forte ed ha l'allenatore giusto ma ha dimostrato rimontando la Juventus e battendo per 2-0 il Venezia in dieci uomini di avere anche carattere. E' una squadra forte mentalmente e tecnicamente. Non hanno segnato Osimhen e Lozano, Mertens è sempre stato fuori e Zielinski ha disputato solo due spezzoni. Mancano tutti i big ed il Napoli sta già facendo grandissime cose".