DAZN, Borghi: "Elmas unisce quantità e qualità, scompiglio in casa Real dopo il KO di Asensio. James grandissimo colpo per il Napoli"

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Elmas è un giocatore completo, ha quantità e qualità con tanti margini di miglioramento. E' un buon innesto, nel Napoli ci sono quattro centrocampisti tutti con caratteristiche differenti. James a 42 milioni va preso secondo me, basti pensare che l'Inter ha pagato Barella circa 50 milioni. In casa Real c'è un po' di scompiglio dopo l'infortunio di Asensio: a quanto pare anche Bale potrebbe restare. Al di là di tutto, però, James sarebbe un grandissimo colpo per il Napoli".